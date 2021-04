Per ora il pass digitale per spostarsi può aspettare (sostituito dalle autocertificazioni) (Di martedì 20 aprile 2021) Italia, anno zero. Non tanto perché dal 26 aprile, con le prime riaperture tra regioni si torna alla mobilità dopo un periodo davvero lungo (per tutta la seconda ondata questa azione così normale in altri tempi era diventata un vero e proprio divieto o enigma per chi aveva necessità di muoversi da una regione all’altra). Piuttosto, perché per affrontare questo passaggio decisivo per la lotta alla pandemia, l’Italia si affiderà ancora una volta alla carta. L’autocertificazione dal 26 aprile per lo spostamento tra regioni è l’ipotesi al momento più concreta (riportata in esclusiva dal Corriere della Sera) e va a prevalere di gran lunga rispetto a quella del pass digitale che era stata prospettata al momento dell’annuncio dell’allentamento delle misure anti contagio. LEGGI ANCHE > Sarà Poste a digitalizzare il pass per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 aprile 2021) Italia, anno zero. Non tanto perché dal 26 aprile, con le prime riaperture tra regioni si torna alla mobilità dopo un periodo davvero lungo (per tutta la seconda ondata questa azione così normale in altri tempi era diventata un vero e proprio divieto o enigma per chi aveva necessità di muoversi da una regione all’altra). Piuttosto, perché per affrontare questoaggio decisivo per la lotta alla pandemia, l’Italia si affiderà ancora una volta alla carta. L’autocertificazione dal 26 aprile per lo spostamento tra regioni è l’ipotesi al momento più concreta (riportata in esclusiva dal Corriere della Sera) e va a prevalere di gran lunga rispetto a quella delche era stata prospettata al momento dell’annuncio dell’allentamento delle misure anti contagio. LEGGI ANCHE > Sarà Poste a digitalizzare ilper ...

