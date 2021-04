Overwatch, il game director Jeff Kaplan lascia Blizzard (Di martedì 20 aprile 2021) Jeff Kaplan, il game director di Overwatch, ha reso noto che lascerà Blizzard Entertainment in una lettera ai fans. Kaplan ha avuto una carriera davvero lunga all'interno della compagnia, iniziata quasi vent'anni fa, quando era incaricato di sviluppare quest per World of Warcraft. A giudicare dalla lettera, che riportiamo tradotta qua sotto, l'addio a Blizzard è comprensibilmente davvero sentito da parte di Kaplan. "Saluti, comunità di Overwatch, Lascio Blizzard Entertainment dopo 19 fantastici anni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021), ildi, ha reso noto che lasceràEntertainment in una lettera ai fans.ha avuto una carriera davvero lunga all'interno della compagnia, iniziata quasi vent'anni fa, quando era incaricato di sviluppare quest per World of Warcraft. A giudicare dalla lettera, che riportiamo tradotta qua sotto, l'addio aè comprensibilmente davvero sentito da parte di. "Saluti, comunità di, LascioEntertainment dopo 19 fantastici anni. Leggi altro...

