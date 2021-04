‘Ndrangheta in Toscana: presunta contaminazioni pozzi nell’Empolese. Arpat: controlli gratis (Di martedì 20 aprile 2021) Sulla presunta contaminazione dei pozzi d'acqua sulla strada regionale 429 nell'Empolese, che potrebbe essere avvenuta a causa dell'aggiunta di rifiuti delle concerie, Arpat farà campionamenti gratuiti. Lo rende noto la Giunta regionale, rivolgendo un appello ai cittadini proprietari di pozzi per uso domestico fra Ponte di Candido fino alla rotatoria di incrocio con Via Samminiatese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Sullacontaminazione deid'acqua sulla strada regionale 429 nell'Empolese, che potrebbe essere avvenuta a causa dell'aggiunta di rifiuti delle concerie,farà campionamenti gratuiti. Lo rende noto la Giunta regionale, rivolgendo un appello ai cittadini proprietari diper uso domestico fra Ponte di Candido fino alla rotatoria di incrocio con Via Samminiatese L'articolo proviene da Firenze Post.

