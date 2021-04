Mughini | “Il punto non è la Superlega ma il giocattolo calcio che esplode”

(Di martedì 20 aprile 2021) “La? Non ne voglio parlare! Qui ilè che l’intero sistema, l’intero mondo del, sta perre: laè solo il dito che noi ci ostiniamo a guardare in questi giorni, perdendo di vista la luna…”. E’ quanto fa osservare all’AdnKronos lo scrittore e giornalista Giampiero, noto tifoso della Juventus, dicendosi “sempre più perplesso, non perché sia più stupido dei tanti che stanno aprendo bocca ma perché penso che la situazione sia drammaticamente complessa” e dunque non risolvibile con un semplice sì oppure no alla. “La questione chiave è che ilsta perre. Dunque, questi ‘signori’ – ovvero i presidenti dei club più titolati – che non vorrebbero ...

Advertising

SteOlicity : @SolaconZain_ A punto anke mughini come fra anke se juventini sono entrambi molto obiettivi e lucidi e soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mughini punto

Adnkronos

Nessuno di questi termini è in grado di esaurire quel che rappresenta Giampieroper il ... Non a caso, nella lunga chiacchierata che ci ha concesso, a un certoammette: "In questo momento ...Stavo sciorinando il mio solito repertorio, ed ero arrivata alin cui sospiro che i radical ... Non ci ho ripensato leggendo su Repubblica l'intervista a Giampieroper i suoi ottant'anni, ...Il torneo è solo una atroce scappatoia, ma si guarda il dito e non la lunaRoma, 20 apr. La Superlega? Non ne voglio parlare! Qui il punto è che l'intero sistema, l'intero mondo del calcio, sta per esp ...Maurizio Costanzo Show, l'appuntamento per la quinta puntata del talk show in onda in seconda serata su Canale è per domani mercoledì 21 aprile. Nella prima parte sarà ospite Matteo Salvini, protagoni ...