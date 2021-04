Minacce internazionali per l’Ue: c’è l’imbarazzo della scelta (Di martedì 20 aprile 2021) I nostri alleati americani, concordemente convinti che la Cina costituisca la maggiore sfida alla loro leadership globale, ma ancora alla ricerca di una credibile strategia di contenimento, chiedono con insistenza agli europei maggiore vigilanza e maggiore fermezza nei confronti di una asserita minaccia cinese. Ma in un’ottica europea la realtà si presenta in maniera più articolata. E la cronaca di queste ultime settimane mostra un contesto internazionale in cui le sfide alla sicurezza dell’Europa sembrano provenire da altrove. La Russia di Vladimir Putin rimane assertiva, minacciosa, e poco interessata a un rapporto costruttivo con l’Europa. Il fallimento della visita a Mosca di Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza comune, è stato solo il momento più clamoroso di una serie di episodi che hanno confermato le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) I nostri alleati americani, concordemente convinti che la Cina costituisca la maggiore sfida alla loro leadership globale, ma ancora alla ricerca di una credibile strategia di contenimento, chiedono con insistenza agli europei maggiore vigilanza e maggiore fermezza nei confronti di una asserita minaccia cinese. Ma in un’ottica europea la realtà si presenta in maniera più articolata. E la cronaca di queste ultime settimane mostra un contesto internazionale in cui le sfide alla sicurezza dell’Europa sembrano provenire da altrove. La Russia di Vladimir Putin rimane assertiva, minacciosa, e poco interessata a un rapporto costruttivo con l’Europa. Il fallimentovisita a Mosca di Josep Borrell, Alto rappresentante delper la politica estera e di sicurezza comune, è stato solo il momento più clamoroso di una serie di episodi che hanno confermato le ...

Ultime Notizie dalla rete : Minacce internazionali Minacce internazionali per l'Ue: c'è l'imbarazzo della scelta E anche senza mettere in conto le minacce a Taiwan o il trattamento dell'opposizione democratica a Hong Kong e delle minoranze musulmane nello Xinjiang, la crescente supremazia tecnologica , l'...

Navalny sfida Putin, ma l'Ue tentenna Forse, però, le conseguenze che il presidente russo teme di più non sono quelle internazionali. L'...dove i navalniani si sono dati convegno per far capire che non si arrenderanno nonostante le minacce ...

