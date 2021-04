Libri: ‘Il Margine’, nasce un nuovo marchio editoriale Erickson (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr.- (Adnkronos) – Debutta Il Margine, un nuovo marchio editoriale Erickson, dedicato alla saggistica e alla narrativa, che “si propone di aprire nuovi orizzonti con Libri in grado di coniugare teoria e pratica, Libri come strumenti di cittadinanza attiva, che possano guidare il lettore nell’interpretazione del presente”. Due le collane de Il Margine, che prendono i loro nomi da varietà antiche di mela: Pinova, varietà tipica del Trentino ma diffusa in tutta Italia, “segno concreto delle radici del progetto e della sua ambizione a contribuire al nutrimento culturale di tutto il Paese, raduna saggistica e narrativa di autori classici, moderni e contemporanei”; e Annurca, varietà tipica della Campania “piccola, vigorosa e combattiva, in grado di attecchire e svilupparsi su ogni ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr.- (Adnkronos) – Debutta Il Margine, un, dedicato alla saggistica e alla narrativa, che “si propone di aprire nuovi orizzonti conin grado di coniugare teoria e pratica,come strumenti di cittadinanza attiva, che possano guidare il lettore nell’interpretazione del presente”. Due le collane de Il Margine, che prendono i loro nomi da varietà antiche di mela: Pinova, varietà tipica del Trentino ma diffusa in tutta Italia, “segno concreto delle radici del progetto e della sua ambizione a contribuire al nutrimento culturale di tutto il Paese, raduna saggistica e narrativa di autori classici, moderni e contemporanei”; e Annurca, varietà tipica della Campania “piccola, vigorosa e combattiva, in grado di attecchire e svilupparsi su ogni ...

