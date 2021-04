L’economia non può condannare a morte il calcio popolare (Di martedì 20 aprile 2021) Le dichiarazioni di guerra sono state consegnate dai rispettivi ambasciatori. Gli eserciti sono stati schierati e le dichiarazioni hanno alzato ancora il livello della tensione. La seconda guerra del football è alle porte (seconda, perché la prima fu quella fra Honduras e Salvador, raccontata da Ryszard Kapu?cinski in un suo libro che si intitola, guarda un po’: La prima guerra del football e altre guerre di poveri). Il fatto è che, domenica sera, abbiamo assistito a una dichiarazione di guerra dei ricchi, alla distruzione di un modello di sport che ha certamente bisogno di correttivi, ma non in questo modo. Potremmo anche definirla rivoluzione di un ristretto gruppo di club ricchi sì, ma che, con un’unica eccezione, ha una situazione di bilancio abbastanza preoccupante. Il ristoro arriverebbe da JP Morgan con 3,5 miliardi di euro da dividere fra i dodici club fondatori che poi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Le dichiarazioni di guerra sono state consegnate dai rispettivi ambasciatori. Gli eserciti sono stati schierati e le dichiarazioni hanno alzato ancora il livello della tensione. La seconda guerra del football è alle porte (seconda, perché la prima fu quella fra Honduras e Salvador, raccontata da Ryszard Kapu?cinski in un suo libro che si intitola, guarda un po’: La prima guerra del football e altre guerre di poveri). Il fatto è che, domenica sera, abbiamo assistito a una dichiarazione di guerra dei ricchi, alla distruzione di un modello di sport che ha certamente bisogno di correttivi, ma non in questo modo. Potremmo anche definirla rivoluzione di un ristretto gruppo di club ricchi sì, ma che, con un’unica eccezione, ha una situazione di bilancio abbastanza preoccupante. Il ristoro arriverebbe da JP Morgan con 3,5 miliardi di euro da dividere fra i dodici club fondatori che poi ...

