Le Iene: lo scherzo al Campione MotoGp Jorge Lorenzo (Di martedì 20 aprile 2021) In onda questa sera su Italia Uno Stasera, martedì 20 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda il nuovo appuntamento con il programma Mediaset "Le Iene". Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa's Band. La prima parte della puntata sarà dedicata agli scherzi, commentati in studio dai protagonisti. Il primo è al Campione di MotoGp Jorge Lorenzo. Il pilota, appassionato anche di auto esclusive, è caduto nella trappola del suo socio, complice della Iena Niccolò Torielli, e crede che l'ultima vettura sportiva acquistata sia stata rubata da un tecnico dell'officina meccanica che in realtà avrebbe dovuto sistemarla per una vendita.

