Jorge Martin | l’operazione è rimandata

(Di martedì 20 aprile 2021) L’incidente di Portimao lascerà il segno suun pochino più a lungo. Lo spagnolo di casa Pramac è finito violentemente a terra durante le FP3 della gara lusitana, fratturandosi il metacarpo della mano destra, e la caviglia destra. Trasferito all’ospedale di Barcellona, il numero 89 doveva essere operato il lunedì, ma lo staff medico ha preferito rinviare l’intervento. Questo complica i temi di rientro di “ator”, il quale potrebbe non recuperare in tempo per prendere il via al prossimo GP di Jerez. Cerchiamo di comprendere questa vicenda. Che botta per! Infortunio e operazione in vista, perché hanno rimandatoper i postumi dell’incidente? Dopo una prima vista all’ospedale di Faro,è ...

Almoguera (23anni), Raul Fernandez Gonzalez (20), Pedro Acosta Sanchez (16) . Per chi ha seguito il GP Doha non sono certamente nomi ignoti, perché nelle tre cilindrate, i tre giovani ...Lo spagnolo del Team Pramac non ha potuto sottoporsi, oggi, all'intervento chirurgico previsto per ricomporre le fratture rimediate a Portimao. Troppo pericoloso somministrargli l'anestesia a così ...A seguito del suo incidente nelle FP3 di Portimao, Jorge Martin doveva essere operato, ma è tutto rimandato. Perché? Recupera per Jerez?In Qatar la Spagna ha confermato il proprio inesauribile vivaio, portando un rookie sul podio di ogni classe: da Acosta, vittorioso in Moto3 partendo dai box a Fernandez, protagonista in Moto2. Fino a ...