Istat | Uecoop | semplificare il Superbonus 110% per consolidare il rimbalzo del mattone

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Secondo un’analisi dell’Unione europea delle cooperative () occorreal massimo ilalperla ripresa dell’edilizia in Italia e recuperare i 161mila posti di lavoro persi fra costruzioni e i servizi immobiliari per la pandemia da Covid. Il riferimento è ildel +26% della superficie abitativa utile in Italia registrato dagli ultimi datirelativi al terzo trimestre 2020 rispetto al trimestre precedente, con valori che però non riescono ancora a compensare i pesanti effetti dell’emergenza sanitaria. “In questo contesto ialper risparmio energetico e prevenzione antisismica sono – ha sottolineain una nota – uno strumento ...

AgenziaOpinione : UECOOP * ISTAT: « SEMPLIFICARE AL MASSIMO I SUPERBONUS AL 110% PER CONSOLIDARE LA RIPRESA DELL’EDILIZIA IN ITALIA E… -

