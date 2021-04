Imbarazzo per Ilary Blasi, Ubaldo Lanzo: “Non voglio saperne più un c***” (Di martedì 20 aprile 2021) Ubaldo Lanzo ha sparato una raffica di parolacce in diretta tv tra l’Imbarazzo generale e quello della conduttrice Ilary Blasi. Ilary Blasi è rimasta visibilmente in Imbarazzo all’Isola dei Famosi dopo che Ubaldo Lanzo si è lasciato andare a uno sfogo e ad una raffica di parolacce in diretta nei confronti di Vera Gemma (colpevole secondo lui di avergli messo contro Fariba Tehrani). “No bella… io non sono così, ma vattela a pija nel cu*o”, ha affermato Lanzo in diretta tv, e ancora: “Amore un par de pa**e, io non sono amore di nessuno se c’hai le bolas girate te ne andavi nella tenda di Paul, sei in torto marcio”. Ubaldo Lanzo: le parolacce in diretta tv A ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 20 aprile 2021)ha sparato una raffica di parolacce in diretta tv tra l’generale e quello della conduttriceè rimasta visibilmente inall’Isola dei Famosi dopo chesi è lasciato andare a uno sfogo e ad una raffica di parolacce in diretta nei confronti di Vera Gemma (colpevole secondo lui di avergli messo contro Fariba Tehrani). “No bella… io non sono così, ma vattela a pija nel cu*o”, ha affermatoin diretta tv, e ancora: “Amore un par de pa**e, io non sono amore di nessuno se c’hai le bolas girate te ne andavi nella tenda di Paul, sei in torto marcio”.: le parolacce in diretta tv A ...

Ultime Notizie dalla rete : Imbarazzo per Pupo: mi è tornata la voglia di musica Forse ero in imbarazzo alle elementari, quando la maestra mi metteva nel banco davanti, ma tutto è ... Ora le ho eliminate, per questo sono ricco (ride, ndr)". Paolo Giordano, ilgiornale.it

Beautiful Anticipazioni 20 Aprile 2021: Katie rincuora Sally. Non la lascerà mai sola... L'incontro inaspettato creerà lieve imbarazzo in Sally , solo qualche attimo di titubanza, poi però deciderà di fidarsi . La stilista è troppo sola per non accettare l'aiuto e le attenzioni di Katie. ...

Beppe Grillo furioso, imbarazzo fra le donne M5s L'HuffPost Macron affronta la difficile riconciliazione con il Ruanda e l’Algeria Tra lParigi e Kigali si prepara una distensione dopo l’uscita di un rapporto che ridimensiona il ruolo francese nel massacro dei tutsi. Per migliorare i rapporti con l’Algeria, invece, Parigi dovrà at ...

L’insalatona è sempre light: vero o falso? Falso. Un’insalatona non è light per definizione. Tutto, ovviamente, dipende dagli ingredienti e da come vengono abbinati. «Se accanto alle verdure salutari inserite una manciata di olive nere, le pat ...

