Il Paradiso delle Signore, oggi 20 aprile: Vittorio dice di no a Marta

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Vittorio non si sente ancora pronto a lavorare a stretto contatto con sua moglie Marta nonostante l'offerta di Sterling. Un'operazione che sarà seguita in prima persona da Dante. Intanto Umberto è pronto a passare al contrattacco contro Cosimo. Infine Irene si vuole chiarire con Rocco. Torna l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore.

