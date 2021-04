I Pooh non suoneranno più insieme: “Senza Stefano D’Orazio è finita” (Di martedì 20 aprile 2021) Ogni tanto Red Canzian si sveglia al mattino e con estrema razionalità pensa che Stefano D’Orazio non sia morto, che non sia successo davvero, invece non c’è niente di razionale, è successo davvero. A Oggi è un altro giorno Red si siede allo specchio e si emoziona appena sente il nome di Stefano D’Orazio. Una vita insieme a parlarsi con gli occhi, con la musica poi per Canzian è cambiato tutto di colpo, ha capito per la prima volta che non siamo immortali. Un dolore che confessa non si può raccontare. Ha un’ultima foto con lui ed è quella che vedete in alto, in quello scatto non stava benissimo ma giocava su ogni cosa. Scherzava sul fatto che era ingrassato, scherzava se non aveva la voce, era sempre di buon umore. A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO RED CANZIAN CONFERMA CHE I Pooh NON ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 aprile 2021) Ogni tanto Red Canzian si sveglia al mattino e con estrema razionalità pensa chenon sia morto, che non sia successo davvero, invece non c’è niente di razionale, è successo davvero. A Oggi è un altro giorno Red si siede allo specchio e si emoziona appena sente il nome di. Una vitaa parlarsi con gli occhi, con la musica poi per Canzian è cambiato tutto di colpo, ha capito per la prima volta che non siamo immortali. Un dolore che confessa non si può raccontare. Ha un’ultima foto con lui ed è quella che vedete in alto, in quello scatto non stava benissimo ma giocava su ogni cosa. Scherzava sul fatto che era ingrassato, scherzava se non aveva la voce, era sempre di buon umore. A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO RED CANZIAN CONFERMA CHE INON ...

