“Ho finito per non mangiare più” Amici 20 | l’allieva si apre e racconta il suo dramma | “Con tutte quelle minacce”

Si avvicina sempre più la finalissima di 'Amici 20' e inevitabilmente si assottigliano sempre più i concorrenti presenti nella scuola. L'ultima eliminata in ordine di tempo è stata Martina Miliddi, la ballerina di Lorella Cuccarini molto criticata dall'altra insegnante Alessandra Celentano. Nei prossimi giorni scopriremo invece chi sarà eliminato nella puntata di sabato 24 aprile, visto che come accade ormai da tempo, ci sono le anticipazioni dovute al fatto che l'appuntamento è registrato. In queste ore però nella casetta del talent show di Maria De Filippi è arrivata una confessione molto forte da una degli allievi. Le sue dichiarazioni sono molto dure e raccontano di momenti molto brutti vissuti dalla ragazza. La sua rivelazione è iniziata in questo modo: "Ho sempre paura che io non possa piacere, di non essere accettata e di sembrare quindi ...

