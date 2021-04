GTA 5 lascia a bocca aperta con una mod che spinge il gioco in 4K

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 aprile 2021) Digital Dreams ha pubblicato un nuovo video che mostra Grand Theft Auto 5 con una mod cheil titolo Rockstar in 4K, insieme ad altri miglioramenti grafici. Purtroppo, vi segnaliamo che questa mod è disponibile dietro un paywall. Tuttavia, non c'è ancora alcuna versione pubblica ed è disponibile solo per i membri Patreon di Frosty Series X OV3RK1LL. Questa mod per GTA 5, inoltre, aggiunge effetti di illuminazione globale ENB e Ray Tracing. L'implementazione della tecnologia RT avviene tramite Reshade, quindi non aspettatevi effetti Ray Tracing nativi. Leggi altro...