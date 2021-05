Fondo perduto 2021, pagamenti al via per la seconda e ultima tornata: coinvolti 1 milione di beneficiari (Di martedì 20 aprile 2021) Sul Fondo perduto l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a eseguire i pagamenti della seconda e ultima tornata. In questo modo, si va a chiudere il ciclo dei ristori previsti con il recente provvedimento di aiuto da parte del governo. Il riferimento va ovviamente al c.d. decreto Sostegni. A fare il punto della situazione è lo stesso ente pubblico, tramite un comunicato diffuso il 16 aprile 2021. All’interno si riportano i dati aggiornati in merito agli aiuti forniti tramite il meccanismo del Fondo perduto. In particolare, dall’apertura all’invio delle domande risalente allo scorso 30/03 è stata erogata una somma superiore a 3 miliardi di euro. I beneficiari hanno potuto avvalersi di due diverse modalità di fruizione. La ... Leggi su notizieora (Di martedì 20 aprile 2021) Sull’Agenzia delle Entrate ha iniziato a eseguire idella. In questo modo, si va a chiudere il ciclo dei ristori previsti con il recente provvedimento di aiuto da parte del governo. Il riferimento va ovviamente al c.d. decreto Sostegni. A fare il punto della situazione è lo stesso ente pubblico, tramite un comunicato diffuso il 16 aprile. All’interno si riportano i dati aggiornati in merito agli aiuti forniti tramite il meccanismo del. In particolare, dall’apertura all’invio delle domande risalente allo scorso 30/03 è stata erogata una somma superiore a 3 miliardi di euro. Ihanno potuto avvalersi di due diverse modalità di fruizione. La ...

