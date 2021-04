European Super League | un videogioco del 2001 avrebbe previsto tutto?

(Di martedì 20 aprile 2021) Da tre giorni telegiornali e social continuano a parlare della, la nuova organizzazione calcistica voluta da diversi club che sta facendo imbestialire tifosi e non. Tuttavia, un gioco delpotrebbe averla realtà, dato che per molti anni questo campionato speciale con i grandi club europei è stato realizzato sotto forma di. Ci sono molti simulatori di calcio con i quali è possibile realizzare una, come ad esempio Football Manager o FIFA 21 stesso, ma nelè uscito un gioco la cui missione era proprio quella di portare a termine una. Sotto il nome, che non lascia molto ...

Ultime Notizie dalla rete : European Super

Il Congresso UEFA ritiene categoricamente che una "League" chiusa sia contraria all'essenza ...Al - Khelaifi e Karl - Heinz Rummenigge sono stati ratificati come rappresentanti della...Sia in Europa che in Nord America, il LoL Challenger Series fu sostituito, rispettivamente, dal League of LegendsChampionship e dal League Champioship Series . Per poter partecipare agli ...Non si parla d’altro che di Superlega negli ultimi giorni, eppure non c’è da sorprendersi più di tanto. Pensate che vent’anni fa usciva un gioco premonitore di ciò che sta succedendo ora: si chiamava ...European Super League: la punizione delle 12 squadre ribelli sarebbe pericolosa Non bisogna pensare che l'ESL sarebbe un bene per il calcio, ma le misure istintive potrebbero fare danni incalcolabili ...