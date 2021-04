Dopo la stampa, ora è la televisione a subire l’attacco del web (Di martedì 20 aprile 2021) La carta stampata vive, ormai da anni, una crisi profonda. Ma una nuvola scura si sta addensando ora sulla sua rivale di sempre, quella televisione che è stata - a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso - la sua potente nemica. La crescente perdita di appeal della televisione si deve innanzitutto a una percentuale in rapida crescita di persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni, sempre meno interessata ai programmi proposti dalle emittenti tradizionali, pubbliche o private che siano. Mentre l’irruzione di network a pagamento come Netflix, Amazon Prime o Mubi si è fatta largo innanzitutto tra Baby boomer e Gen X, sono soprattutto Millennial e Generazione Z a dedicare la maggior parte tempo passato davanti allo schermo su social quali You Tube, Twich, Tik Tok o altre piattaforme online, in particolare a quelle di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) La cartata vive, ormai da anni, una crisi profonda. Ma una nuvola scura si sta addensando ora sulla sua rivale di sempre, quellache è stata - a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso - la sua potente nemica. La crescente perdita di appeal dellasi deve innanzitutto a una percentuale in rapida crescita di persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni, sempre meno interessata ai programmi proposti dalle emittenti tradizionali, pubbliche o private che siano. Mentre l’irruzione di network a pagamento come Netflix, Amazon Prime o Mubi si è fatta largo innanzitutto tra Baby boomer e Gen X, sono soprattutto Millennial e Generazione Z a dedicare la maggior parte tempo passato davanti allo schermo su social quali You Tube, Twich, Tik Tok o altre piattaforme online, in particolare a quelle di ...

