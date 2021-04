Depositato in Cassazione il referendum per l' eutanasia legale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Depositato Cassazione

Il referendum per l'eutanasia legale è stato ufficialmentein Corte dia Roma, alla presenza dei leader dell'Associazione Luca Coscioni - tra cui Marco Cappato, Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca e Rocco Berardo - insieme a ...inil quesito referendario per legalizzare l'eutanasia in Italia, come già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale. Stamane, l'associazione Luca Coscioni si è ...Lo ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, spiegando che sul referendum per la legalizzazione dell'eutanasia in Italia, depositato in Cassazione, le firme saranno racco ...Incentivare gli strumenti deflattivi per le cause di modico valore Avvocati e commercialisti chiedono di entrare nella Commissione di riforma ...