Daniele Piervincenzi alla scoperta delle Mappe Criminali su TV8 (Di martedì 20 aprile 2021) Daniele Piervincenzi Il giornalista Daniele Piervincenzi alla scoperta delle Mappe Criminali, un viaggio in sei tappe che ricostruisce le geografie Criminali che attraversano l’Italia, in onda su TV8, da stasera, ogni martedì, in seconda serata. Dal nord al sud della penisola, Piervincenzi racconta i legami invisibili, le infiltrazioni mafiose e gli interessi economici che collegano le diverse realtà Criminali presenti nel Paese. Solo attraverso delle Mappe Criminali è possibile dare un volto a chi comanda nell’anti-Stato e Piervincenzi ne intervista i protagonisti. Di seguito la sinossi delle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 aprile 2021)Il giornalista, un viaggio in sei tappe che ricostruisce le geografieche attraversano l’Italia, in onda su TV8, da stasera, ogni martedì, in seconda serata. Dal nord al sud della penisola,racconta i legami invisibili, le infiltrazioni mafiose e gli interessi economici che collegano le diverse realtàpresenti nel Paese. Solo attraversoè possibile dare un volto a chi comanda nell’anti-Stato ene intervista i protagonisti. Di seguito la sinossi...

Advertising

mappecriminali : RT @OgniMattinaTV8: MAPPE CRIMINALI, il nuovo programma di Daniele Piervincenzi in onda da martedì #20aprile, per 6 puntate, in seconda ser… - tvzoomitalia : Daniele Piervincenzi: 'Le mafie approfittano della crisi economica per insediarsi nel tessuto sociale' @DPiervi… - Affaritaliani : Mappe Criminali di Daniele Piervincenzi su TV8. Video - SerieTvserie : Mappe criminali con Daniele Piervincenzi su Tv8: viaggio nelle geografie criminali dell’Italia - tvblogit : Mappe criminali con Daniele Piervincenzi su Tv8: viaggio nelle geografie criminali dell’Italia -