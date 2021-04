Così la Superlega è un azzardo: dodici club col cappello in mano davanti a JPMorgan (Di martedì 20 aprile 2021) La bomba Superlega in fondo è il precipitato calcistico della feroce concentrazione del capitale, che nella pandemia trova un eden emergenziale per accelerare con brutalità e togliersi la maschera di ogni giro di parole, di ogni belletto diplomatico. Qua ci sono dodici club europei che si sono messi col cappello in mano davanti a 3,5 miliardi di un fondo di investimenti americano (dal 2019, il Bernabeu lo sta rifacendo JPMorgan) per rientrare dai ricavi perduti negli ultimi dodici mesi. Se si pensa che di questi dodici club nessuno appartiene al Paese più ricco e potente d’Europa e ben la metà al Paese che si sente meno europeo in Europa, la deduzione geopolitica è che gli attori della Superlega ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) La bombain fondo è il precipitato calcistico della feroce concentrazione del capitale, che nella pandemia trova un eden emergenziale per accelerare con brutalità e togliersi la maschera di ogni giro di parole, di ogni belletto diplomatico. Qua ci sonoeuropei che si sono messi colina 3,5 miliardi di un fondo di investimenti americano (dal 2019, il Bernabeu lo sta rifacendo) per rientrare dai ricavi perduti negli ultimimesi. Se si pensa che di questinessuno appartiene al Paese più ricco e potente d’Europa e ben la metà al Paese che si sente meno europeo in Europa, la deduzione geopolitica è che gli attori della...

Advertising

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - Tommasolabate : Il fronte della #Superlega non resisterà compatto alle prossime settantadue ore, secondo me. Meglio, così usciamo d… - MatteoPedrosi : #Solbakken, ct Norvegia: 'Arsenal e Tottenham stanno facendo peggio di WestHam e Leicester. Che diritto hai di crea… - iojuventino : Dopo aver sentito Ulivieri, rettifico quanto detto finora: possiamo per favore non partecipare alla Serie A? Che va… - peppe76199232 : RT @augustociardi75: Al di là di come la si pensi sulla #Superlega, #DeZerbi ha dimostrato di non essere allineato. Non credo ci saranno te… -