Coltellata per un parcheggio | muore 61enne La figlia | “Ucciso solo per difendere me”

E' un dramma atroce, quello consumato in un parcheggio privato di Torre Annunziata, in Campania. Un dramma legato, secondo quanto emerge, proprio ad un parcheggio: i futili motivi dell'aggressione rendono ancor più drammatico il dramma in sé che ha visto morire un uomo di 61 anni – Maurizio Cerrato – ucciso con una coltellata. La figlia: "Ucciso solo per difendere me"

