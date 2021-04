Catania: scontro a fuoco in strada nel quartiere Librino tra clan rivali, 14 arresti (Di martedì 20 aprile 2021) arresti per la sparatoria di Librino, alla periferia di Catania, dello scorso 8 agosto: 2 gruppi criminali si sono sfidati a colpi di kalashnikov e pistole Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri di Catania stanno eseguendo una misura cautelare in carcere nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, 6 tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico, con l’aggravante di avere agito per motivi di tipo mafioso, al fine di agevolare i clan di appartenenza. Le indagini hanno ricostruito i gravissimi fatti di sangue avvenuti a Catania l’8 agosto 2020, quando un gruppo di individui, costituito sia da semplici affiliati che da esponenti di vertice delle organizzazioni ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)per la sparatoria di, alla periferia di, dello scorso 8 agosto: 2 gruppi criminali si sono sfidati a colpi di kalashnikov e pistole Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri distanno eseguendo una misura cautelare in carcere nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, 6 tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi dain luogo pubblico, con l’aggravante di avere agito per motivi di tipo mafioso, al fine di agevolare idi appartenenza. Le indagini hanno ricostruito i gravissimi fatti di sangue avvenuti al’8 agosto 2020, quando un gruppo di individui, costituito sia da semplici affiliati che da esponenti di vertice delle organizzazioni ...

