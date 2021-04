Caso Grillo | Conte rompe il silenzio Ma scoppia la bufera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo

Incandescente la polemica sul fondatore del M5s per il video in cui difende il figlio Ciro dalle accuse di stupro. Condanna dai vertici del Pd e pressing su Conte perché acceleri la fase di ...Sono servite più di 24 ore a Giuseppe Conte per rompere il silenzio sul, dopo che il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un video in cui ha difeso a spada tratta suo figlio , accusato di stupro di gruppo. Le parole di Beppehanno indignato l'...“Beppe è provato e sconvolto, ma la ragazza va rispettata perchè la lotta contro la violenza sulle donne è una nostra battaglia da sempre”. Ha aspettato 24 ore e poi quando il suo silenzio cominciava ...L'ex premier Giuseppe Conte ha detto di aver discusso con Beppe Grillo sulle ultime vicende riguardanti il figlio del fondatore dei 5Stelle: «Ho avuto modo di parlare con ...