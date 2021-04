Caso Bergamini, a 32 anni dall’omicidio indagata l’ex fidanzata (Di martedì 20 aprile 2021) Svolta nell’inchiesta per la morte dell’ex calciatore del Cosenza A 32 anni di distanza si apre di nuovo il Caso per la morte di Denis Bergamini, ex calciatore del Cosenza. La procura di Castrovillari ha infatti chiesto di processare per l’uccisione del giocatore la fidanzata dell’epoca Isabella Internò. Il un primo tempo il decesso dell’uomo (18 novembe 1989) vanne archiviato come suicidio una ipotesi che ha mai convinto la famigli e in particolar modo la mamma e la sorella che hanno sempre creduto a una trappola. Sei anni fa così il procuratore della Repubblica di Castrovillari decise di riaprire il Caso: dalle indagini e dalle perizie è infatti emerso come Bergamini fosse stato effettivamente soffocato. Secondo la tesi dell’accusa Isabella Internò ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) Svolta nell’inchiesta per la morte delcalciatore del Cosenza A 32di distanza si apre di nuovo ilper la morte di Denis, ex calciatore del Cosenza. La procura di Castrovillari ha infatti chiesto di processare per l’uccisione del giocatore ladell’epoca Isabella Internò. Il un primo tempo il decesso dell’uomo (18 novembe 1989) vanne archiviato come suicidio una ipotesi che ha mai convinto la famigli e in particolar modo la mamma e la sorella che hanno sempre creduto a una trappola. Seifa così il procuratore della Repubblica di Castrovillari decise di riaprire il: dalle indagini e dalle perizie è infatti emerso comefosse stato effettivamente soffocato. Secondo la tesi dell’accusa Isabella Internò ...

Advertising

SkyTG24 : Caso Bergamini, chiesto il processo per l'ex fidanzata del calciatore - infoitinterno : Caso Bergamini, chiesto il processo per Isabella Internò - luigicaputo71 : RT @pleporace: Caso #Bergamini . Ci sono voluti 31 anni e la determinazione della famiglia, l'ostinazione di pochi giornalisti per arrivare… - pleporace : Caso #Bergamini . Ci sono voluti 31 anni e la determinazione della famiglia, l'ostinazione di pochi giornalisti per… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Caso Bergamini, chiesto il processo per l'ex fidanzata del calciatore -