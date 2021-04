Barbara D’Urso, l’annuncio nostalgico su Instagram: “Mi piange il cuore” (VIDEO) (Di martedì 20 aprile 2021) Barbara D’Urso in grosse difficoltà a Mediaset Nelle ultime settimane Barbara D’Urso è finita al centro dell’attenzione mediatica per i presunti ridimensionamenti che Mediaset le avrebbe imposto. Al timone di tre programmi televisivi da oltre tre anni, un mese fa i vertici del Biscione gli hanno chiuso in anticipo Live Non è la D’Urso per L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)in grosse difficoltà a Mediaset Nelle ultime settimaneè finita al centro dell’attenzione mediatica per i presunti ridimensionamenti che Mediaset le avrebbe imposto. Al timone di tre programmi televisivi da oltre tre anni, un mese fa i vertici del Biscione gli hanno chiuso in anticipo Live Non è laper L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

__briseis : RT @ilmerdoscopo: è ufficialmente iniziata la Taurus Season, ovvero la stagione dell’edonismo, della determinazione improntata ai piacere d… - outmykitchenn : peggio di quando mettono watermelon sugar da Barbara D’urso mentre riprendono la frutta cioè no ve prego - ilCamisa : Ti aspettiamo presto da Barbara D’Urso - IBadaracco : Vi rendete conto? In Parlamento abbiamo cloni di Barbara D’Urso - swiftsblaze : @shamloveswangji ESATTO, non c’è proprio via di mezzo. O escono scure scure oppure escono così illuminate che pare… -