Assicurazione taroccata | scovati due truffatori Ma cresce l' allarme sui raggiri e su chi va in giro senza copertura

(Di martedì 20 aprile 2021) MONTERUBBIANO - Non cessa l'sulla situazione assicurazioni auto. Non solo scadute o non pagate, ma anche truffe. L'ultima in ordine di tempo è quella che è stata scoperta dai carabinieri della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazione taroccata

corriereadriatico.it

La mancanza dicome risultato di truffe online fatte ai danni di inconsapevoli automobilisti era stata segnalata, solo qualche giorno fa, anche dalla Polizia di Stato. Una delle cause, ...La mancanza dicome risultato di truffe online fatte ai danni di inconsapevoli automobilisti era stata segnalata, solo qualche giorno fa, anche dalla Polizia di Stato. Una delle cause, ...MONTERUBBIANO - Non cessa l’allarme sulla situazione assicurazioni auto. Non solo scadute o non pagate, ma anche truffe. L’ultima in ordine di tempo è quella che è ...