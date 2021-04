Alessia Marcuzzi spazza via le voci di crisi: “Un milione di baci amore mio” (Di martedì 20 aprile 2021) Alessia Marcuzzi ha condiviso un post all’insegna dell’amore per festeggiare il compleanno del marito Paolo Calabresi. In barba alle voci che li vedono in crisi, Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sono più innamorati che mai. La Pinella, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di fotografie all’insegna dei baci per fare una dedica di buon compleanno al suo principe azzurro. L’uomo compie 50 anni. Alessia Marcuzzi: la dedica al marito Paolo In casa Marcuzzi – Calabresi Marconi si festeggia: è il cinquantesimo compleanno di Paolo. La conduttrice de Le Iene, per questa importante occasione, ha voluto condividere su Instagram una serie di scatti che la ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 20 aprile 2021)ha condiviso un post all’insegna dell’per festeggiare il compleanno del marito Paolo Calabresi. In barba alleche li vedono ine il marito Paolo Calabresi Marconi sono più innamorati che mai. La Pinella, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di fotografie all’insegna deiper fare una dedica di buon compleanno al suo principe azzurro. L’uomo compie 50 anni.: la dedica al marito Paolo In casa– Calabresi Marconi si festeggia: è il cinquantesimo compleanno di Paolo. La conduttrice de Le Iene, per questa importante occasione, ha voluto condividere su Instagram una serie di scatti che la ...

