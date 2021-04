“Aiello arrestato” ma Le Iene confermano che è solo uno scherzo (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri sui social si è diffusa la notizia che il cantante Aiello era stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, ma si trattava del solito scherzo de Le Iene. Il cantante Aiello è stato arrestato per traffico di droga? La notizia che ieri sera ha tenuto banco sui social alla fine si è rivelata solo uno scherzo de Le Iene che qualcuno ha preso troppo sul serio. La notizia shock è rimbalzata sui social nel tardo pomeriggio di ieri sera, secondo qualche 'ben informato' il cantante Aiello era stato arrestato, la polizia aveva trovato le prove di un suo coinvolgimento in un traffico internazionale di stupefacenti. In pochi minuti uno dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo si era ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri sui social si è diffusa la notizia che il cantanteera statoper traffico internazionale di stupefacenti, ma si trattava del solitode Le. Il cantanteè statoper traffico di droga? La notizia che ieri sera ha tenuto banco sui social alla fine si è rivelataunode Leche qualcuno ha preso troppo sul serio. La notizia shock è rimbalzata sui social nel tardo pomeriggio di ieri sera, secondo qualche 'ben informato' il cantanteera stato, la polizia aveva trovato le prove di un suo coinvolgimento in un traffico internazionale di stupefacenti. In pochi minuti uno dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo si era ...

redazioneiene : “Trafficava droga e ibuprofene… Ma tranquilli è vivo. È tutta colpa nostra!”. Ecco perché Aiello è finito in tenden… - sarabasicbitch : RT @amaricord: NO SCUSATE MA IN CHE SENSO AIELLO È STATO ARRESTATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI MI SENTO MALISSIMO… - infoitcultura : “Il cantante Aiello arrestato per traffico di droga”. La notizia sconvolge i fan ma è uno… - isobelsnia : RT @acciodiangelo: aiello veramente arrestato dietro le sbarre che apre i miei dm - sunflowerxbebe : RT @amaricord: NO SCUSATE MA IN CHE SENSO AIELLO È STATO ARRESTATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI MI SENTO MALISSIMO… -