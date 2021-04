Vauro tira fuori in tv la tessera del Pci degli anni sovietici: disgustato dal Pd di Letta e Zingaretti (video) (Di lunedì 19 aprile 2021) Ha tirato fuori la tessera del Pci del 1955, gli anni in cui i comunisti italiani eseguivano supinamente gli ordini di Mosca e dell’Unione Sovietica. Il vignettista Vauro Senesi a Non è l’Arena su La7 Massimo Giletti ha tentato il colpo di teatro, la provocazione contro un espontente di FdI, ma senza riuscirci. Concorsopoli di Allumiere, l’ira del vignettista del “Fatto” Riferendosi allo scandalo Concorsopoli di Allumiere, il concorso della Regione Lazio vinto da esponenti del Partito democratico, Vauro ha rimpianto i tempi del Partito comunista degli anni ’50, quando i modelli di riferimento erano dittatori sanguinari come Stalin e Mao. Il vignettista del Fatto quotidiano ha iniziato il suo monologo denunciando il decadimento dei tempi. “Siamo nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Hatoladel Pci del 1955, gliin cui i comunisti italiani eseguivano supinamente gli ordini di Mosca e dell’Unione Sovietica. Il vignettistaSenesi a Non è l’Arena su La7 Massimo Giletti ha tentato il colpo di teatro, la provocazione contro un espontente di FdI, ma senza riuscirci. Concorsopoli di Allumiere, l’ira del vignettista del “Fatto” Riferendosi allo scandalo Concorsopoli di Allumiere, il concorso della Regione Lazio vinto da esponenti del Partito democratico,ha rimpianto i tempi del Partito comunista’50, quando i modelli di riferimento erano dittatori sanguinari come Stalin e Mao. Il vignettista del Fatto quotidiano ha iniziato il suo monologo denunciando il decadimento dei tempi. “Siamo nella ...

