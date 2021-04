Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giacomo Elimina Carolina! (Di lunedì 19 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giacomo decide di frequentare soltanto le due corteggiatrici con cui si trova meglio, mentre Samantha continua ad avere dei dubbi sulle persone che sta conoscendo… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato di Biagio, di Riccardo ma anche del Trono Classico. Giacomo e Samantha hanno fatto alcune esterne molto importanti ed il primo tronista ha preso una decisione importante. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: la decisione di Giacomo! La Puntata si apre con Biagio e Sara che si stanno frequentando. I due dicono parole importanti e si parla ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 19 aprile 2021)didecide di frequentare soltanto le due corteggiatrici con cui si trova meglio, mentre Samantha continua ad avere dei dubbi sulle persone che sta conoscendo… Nellaquotidiana disi è parlato di Biagio, di Riccardo ma anche del Trono Classico.e Samantha hanno fatto alcune esterne molto importanti ed il primo tronista ha preso una decisione importante. Ecco che cosa è successodi: la decisione di! Lasi apre con Biagio e Sara che si stanno frequentando. I due dicono parole importanti e si parla ...

Advertising

MonicaCirinna : Tanti a favore del #DDLZan, intellettuali, donne e uomini di cultura, spettacolo, moda. Perfino l'ex senatore Razzi… - DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - fabiogeda : Le donne sono vittime delle guerre degli uomini, ha detto Raihana Azad, membro del parlamento afghano. Ma quelle st… - LuigiLupo16 : Poi le donne hanno un corpo diverso dal nostro. Noi uomini non possiamo soddidfarle in alcuni sensi e se lei poi si… - erosimpatiica : Ma potete essere felici per una condivisione da quelle di uomini e donne mi sento male -