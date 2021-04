Una madre denuncia 9 assistenti sociali bolognesi: «Hanno affidato i miei due figli al padre violento» (Di lunedì 19 aprile 2021) Questa è la storia di Francesca C., madre bolognese. È una storia cupa, costellata di disavventure paradossali e sconvolgenti: un'Odissea durata oltre vent'anni, che purtroppo non è ancora terminata. È la vicenda di una donna che oggi accusa la giustizia e gli enti locali di averla lasciata sola, per di più con due figli piccoli, in balìa di un compagno e padre che lei stessa ha accusato di gravi violenze e che rivendica di aver fatto condannare in via definitiva. La donna grida che chi avrebbe dovuto proteggerla l'ha tradita, che i servizi sociali non l'Hanno mai davvero tutelata. Chiede aiuto, vuole tornare a vivere con i due figli. Francesca ha condensato le sue accuse in una denuncia lunga 17 pagine, depositata pochi giorni fa presso la Procura di Bologna. In ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Questa è la storia di Francesca C.,bolognese. È una storia cupa, costellata di disavventure paradossali e sconvolgenti: un'Odissea durata oltre vent'anni, che purtroppo non è ancora terminata. È la vicenda di una donna che oggi accusa la giustizia e gli enti locali di averla lasciata sola, per di più con duepiccoli, in balìa di un compagno eche lei stessa ha accusato di gravi violenze e che rivendica di aver fatto condannare in via definitiva. La donna grida che chi avrebbe dovuto proteggerla l'ha tradita, che i servizinon l'mai davvero tutelata. Chiede aiuto, vuole tornare a vivere con i due. Francesca ha condensato le sue accuse in unalunga 17 pagine, depositata pochi giorni fa presso la Procura di Bologna. In ...

