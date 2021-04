Tokyo 2020, la Germania vaccinerà gli atleti in vista dei Giochi (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli atleti e i membri della delegazione della Germania che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 verranno vaccinate contro il Coronavirus. Ad affermarlo è Steve Alter, ministro dell’interno tedesco: “Gli olimpionici dovrebbero essere vaccinati in tempo utile prima dei Giochi. Al momento supponiamo di poter garantire questo come parte del programma di vaccinazione”. Solo così è possibile “inviare la squadra a Tokyo consapevolmente”, ha aggiunto il capo del Dosb, Alfons Hoermann. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Glie i membri della delegazione dellache prenderanno parte alle Olimpiadi diverranno vaccinate contro il Coronavirus. Ad affermarlo è Steve Alter, ministro dell’interno tedesco: “Gli olimpionici dovrebbero essere vaccinati in tempo utile prima dei. Al momento supponiamo di poter garantire questo come parte del programma di vaccinazione”. Solo così è possibile “inviare la squadra aconsapevolmente”, ha aggiunto il capo del Dosb, Alfons Hoermann. SportFace.

