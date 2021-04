Superlega | Ozil | ' I bambini sognano di vincere altri trofei'

(Di lunedì 19 aprile 2021) "Icrescono, sognando dila Coppa del mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento dei grandi tornei è che si disputano solo una o due volte l'anno, non ogni ...

Agenzia ANSA

Così, in un tweet sul proprio account ufficiale, il tedesco di origini turche, Mesut Ozil, campione del mondo con la Germania nel 2014, critica la nascita della Superlega. Dopo i vari annunci della Superlega cominciano ad arrivare anche le reazioni dei calciatori sui social: ecco Ander Herrera e Mesut Ozil. "I bambini crescono, sognando di vincere la Coppa del mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento dei grandi tornei è che si disputano solo una o due volte l'anno, non ogni settimana."