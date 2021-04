Superlega | Di Battista | ' Draghi tace? Di Ponzio Pilato ne abbiamo già abbastanza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "dirà qualcosa, come hanno già fatto Johnson e Macron, sulla Super Lega, ovvero sull'ennesimo progetto elitario partorito da qualche potente con il supporto delle solite merchant bank Americane -stavolta pare sia JPMorgan il grande sponsor- o resterà in silenzio, come solitamente gli capita davanti ai padroni del vapore? Mi auguro che prenda posizione. Dire 'Andrea Agnelli è il 'dittatore' del calcio italiano di cuibisogno' non basterà. Dinegià". Così all'Adnkronos Alessandro Di, tornando a pungere il presidente del Consiglio stavolta sul tema della