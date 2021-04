Super Lega, Schweinsteiger: “Se realizzata, è in grado di distruggere il calcio” (Di lunedì 19 aprile 2021) Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, ha scritto un Tweet sulla nascita della Super Lega: “Se la Super Lega sarà realizzata, distruggerà il calcio così come lo conosciamo coi suoi campionati nazionali e questo è un pensiero molto triste per me”. https://twitter.com/BSchweinsteiger/status/1384182809326080002?s=20 Foto: Twitter personale Schweinsteiger L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Bastian, ex centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, ha scritto un Tweet sulla nascita della: “Se lasarà, distruggerà ilcosì come lo conosciamo coi suoi campionati nazionali e questo è un pensiero molto triste per me”. https://twitter.com/B/status/1384182809326080002?s=20 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

