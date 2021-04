Super Lega, duro comunicato dalla Germania: “Totalmente contrari” (Di lunedì 19 aprile 2021) La Federcalcio tedesca (DFB) e la Lega professionistica (DFL) hanno pubblicato una nota congiunta sul tema della SuperLega, a cui i principali club tedeschi hanno rinunciato a partecipare. Una nota in cui si ribadisce con parole dure, l’opposizione a questo progetto. Questo il testo: “Abbiamo appreso con un grande choc la fondazione di una SuperLega europea e siamo solidali con la UEFA e il suo presidente Aleksander Ceferin. Allo stesso tempo sosteniamo tutte le contromisure annunciate da FIFA e UEFA oltre che quelle delle varie leghe e federazioni nazionali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe influire anche sulla nomina dei giocatori della nazionale tedesca che sono sotto contratto con i club della SuperLega. Si tratta però del futuro di uno sport popolare come il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) La Federcalcio tedesca (DFB) e laprofessionistica (DFL) hanno pubblicato una nota congiunta sul tema della, a cui i principali club tedeschi hanno rinunciato a partecipare. Una nota in cui si ribadisce con parole dure, l’opposizione a questo progetto. Questo il testo: “Abbiamo appreso con un grande choc la fondazione di unaeuropea e siamo solidali con la UEFA e il suo presidente Aleksander Ceferin. Allo stesso tempo sosteniamo tutte le contromisure annunciate da FIFA e UEFA oltre che quelle delle varie leghe e federazioni nazionali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe influire anche sulla nomina dei giocatori della nazionale tedesca che sono sotto contratto con i club della. Si tratta però del futuro di uno sport popolare come il ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SUPER LEGA? SUPER NO Tutte le #notizie ?? - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - BomprezziMarco : RT @RobertoBurioni: Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spiegan… - richgal68 : RT @GuidoCrosetto: Super Lega. Riguarda solo le élite. È sovranazionale, in ottica UE. Ha impatti negativi sulle squadre più povere. Concen… -