Se ora Salvini rinnega di aver chiuso i porti

(Di lunedì 19 aprile 2021) Diceche lasciare i migranti alla deriva in mezzo al mare era un obbligo morale di un patriota vero, solo che specifica di non essere stato lui. su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : ora Salvini

Il governo, però, perprende tempo, pur non escludendo a priori la possibilità di un'ulteriore ... In pratica, il partito guidato da Matteopropone di concedere un contributo pari al 10% del ...... passando per l' Uefa ed il leader del Carroccio Matteo, il progetto di Super Lega ... Giàtendono a vincere sempre gli stessi. Invece di risolvere il problema, lo si istituzionalizza' ha ...PALERMO – “Mai con la Lega. Italia Viva? Ha fatto un atto di chiarezza e per questo li ringrazio: adesso gli assessori decidano se restare o trarne le conseguenze e se non lo faranno revocherò loro le ...Elezioni Amministrative 2021, Milano: gli errori della sinistra e una città da ricostruire dopo il Covid. A Milano si è più impegnati a reagire alla pandemia e alle sue consegu ...