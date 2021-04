Scuola, riapertura: preoccupa rientro in massa (Di lunedì 19 aprile 2021) La scuopa riapre e sempre più studenti stanno tornando sui banchi. Da oggi 19 aprile sono 6 milioni e 850mila gli alunni in presenza, cioè l’80,5% degli 8,5 milioni totali. Da lunedì 26 aprile, se non insorgeranno nuove zone rosse, in classe potrebbero tornare praticamente tutti. Un ‘ritorno di massa’ che, sebbene fosse atteso ormai da mesi, preoccupa non poco. Le riaperture in generale sono viste da più parti anche come un rischio per quanto riguarda le possibili conseguenze negative in una situazione epidemiologica ancora grave. “Le riaperture? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi tutta la vita. Ma non bisogna esagerare e bisogna evitare il gioco dell’oca”, afferma Francesco Vaia al Corriere della Sera, precisando che “adesso è fondamentale procedere come le formichine e pensare a un piano Marshall per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) La scuopa riapre e sempre più studenti stanno tornando sui banchi. Da oggi 19 aprile sono 6 milioni e 850mila gli alunni in presenza, cioè l’80,5% degli 8,5 milioni totali. Da lunedì 26 aprile, se non insorgeranno nuove zone rosse, in classe potrebbero tornare praticamente tutti. Un ‘ritorno di’ che, sebbene fosse atteso ormai da mesi,non poco. Le riaperture in generale sono viste da più parti anche come un rischio per quanto riguarda le possibili conseguenze negative in una situazione epidemiologica ancora grave. “Le riaperture? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi tutta la vita. Ma non bisogna esagerare e bisogna evitare il gioco dell’oca”, afferma Francesco Vaia al Corriere della Sera, precisando che “adesso è fondamentale procedere come le formichine e pensare a un piano Marshall per ...

