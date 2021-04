“Sangue ovunque”. Fabrizio Corona, nuova follia in diretta social. Arrivano polizia e un’ambulanza. “Ne ho perso molto” (Di lunedì 19 aprile 2021) Da meno di una settimana Fabrizio Corona è tornato a casa. La decisione del giudice di revocare all’ex re dei paparazzi gli arresti in carcere è arrivato dopo che, per giorni, era soffiata la polemica sulla sua idoneità al regime carcerario. Tutto era iniziato l’11 marzo quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva revocato, per una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena in detenzione domiciliare che era stato concesso nel dicembre 2019 a Corona per una patologia psichiatrica di cui soffre. Decisione che era stata duramente contestata sia dall’ex agente fotografico, che si era ferito ad un braccio, aveva rotto il vetro di un’ambulanza ed era finito in ospedale in psichiatria per oltre 10 giorni, sia dalla sua difesa. Poco dopo la sua uscita dalla prigione lombarda, è apparso un post ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Da meno di una settimanaè tornato a casa. La decisione del giudice di revocare all’ex re dei paparazzi gli arresti in carcere è arrivato dopo che, per giorni, era soffiata la polemica sulla sua idoneità al regime carcerario. Tutto era iniziato l’11 marzo quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva revocato, per una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena in detenzione domiciliare che era stato concesso nel dicembre 2019 aper una patologia psichiatrica di cui soffre. Decisione che era stata duramente contestata sia dall’ex agente fotografico, che si era ferito ad un braccio, aveva rotto il vetro died era finito in ospedale in psichiatria per oltre 10 giorni, sia dalla sua difesa. Poco dopo la sua uscita dalla prigione lombarda, è apparso un post ...

