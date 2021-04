Russia, Navalny trasferito in reparto ospedaliero del carcere IK - 3 (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexey Navalny sarà trasferito nel reparto ospedaliero della colonia penale IK - 3 del Servizio Penitenziario Federale russo (FSIN) nella regione di Vladimir, specializzato nell'osservazione medica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexeysaràneldella colonia penale IK - 3 del Servizio Penitenziario Federale russo (FSIN) nella regione di Vladimir, specializzato nell'osservazione medica ...

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - riccardomagi : Secondo la sua portavoce Aleksej #Navalny, in sciopero della fame dal 30marzo, sta morendo, sarebbe questione di gi… - NicolaMorra63 : Sui #DirittiUmani non si transige. Potrà piacere la #Russia di #Putin oppure no, quanto sta avvenendo a #Navalny è… - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Russia, Navalny trasferito in reparto ospedaliero del carcere IK-3 #AlexeyNavalny - Andyphone : @ItalyMFA @navalny La Farnesina non sa niente riguardo la Russia e Navalny mi pare, ma visto e considerato che c'è… -