Parma | meglio parlare di spaccio che di consumo O tocca dire che i clienti siamo noi

GenCar5 : @NicolaMelloni Nel calcio funzionano: eliminazione diretta, gironi a 4, girone unico. Cagliari-Parma... ho letto ch… - NoahM21366026 : @90ordnasselA Cagliari Parma è stato un partitone meglio di certe partite di Champions - virgyhome : @RobMaida Non credo proprio. Un mese fa eri al 3 posto, vincere contro Parma e Torino non mi sembra impossibile. Pe… - rykyjeypynaz : @MatteoCaste2 @FilippoBuono @fabbricainter Meglio un Cagliari-parma inutile ai fini della classifica come posticipo del sabato sera, si si. - andreapineti : @Davillejoo_ Meglio vedere un Fiorentina-Benevento o Cagliari-Parma. Si! -

Ultime Notizie dalla rete : Parma meglio

Il Fatto Quotidiano

...aveva costruito per tempo, in modo solido, un percorso per raggiungere i titoli di City of gastronomy e di Capitale della cultura? Un percorso pensato per dare veramente ildi sé? O, ...Se il Napoli giocavaa destra, sul lato opposto Mario Rui non tentava mai di affondare ... Si rigioca giovedì (la Lazio a Fuorigrotta), la Juve affronterà il, c'è Roma - Atalanta. Ieri il ...C’è chi sottolinea come le partite della Fiorentina durino soltanto un tempo – effettivamente, nei primi 45 minuti la media punti è di 1,19, mentre nella ripresa si scivola a 0,87, meglio solo del ...Partita al cardiopalma quella tra Cagliari e Parma, impegnate sabato nella lotta salvezza essendo rispettivamente terzultima (25 punti) e quartultima (20). Alla fine la squadra di Semplici ha la megli ...