Papa Benedetto XVI | il Conclave più breve della storia per la sua elezione

Advertising

oss_romano : #19aprile #2005 #accaddeoggi #storia Nella data di oggi ricorre l'anniversario dell'elezione di Papa Benedetto XVI. - Avvenire_Nei : Oggi ricorre l'anniversario dell'elezione di Papa Benedetto XVI. Erano le 18.43 del #19aprile #2005 - Avvenire_Nei : Compleanno. Il papa emerito Benedetto XVI taglia oggi il traguardo dei 94 anni - DottrinaSociale : RT @LVaticana: #19aprile #LEVaticana GESÙ DI NAZARET è l'ultimo #libro che Benedetto XVI, uno dei maggiori teologi del XX secolo, si era pr… - BenecomuneNet : RT @LVaticana: #19aprile #LEVaticana GESÙ DI NAZARET è l'ultimo #libro che Benedetto XVI, uno dei maggiori teologi del XX secolo, si era pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Benedetto

...aprile ilha voluto dedicare un pensiero al secolo di vita dell'ateneo dei cattolici italiani, celebrato nell'annuale Giornata che all'Università è dedicata dalla Chiesa italiana, e ha...Quanti oggi buona parte di coloro che si oppongono a Francesco sono, in realtà, dei nostalgici clericali che, a suo tempo, si sono opposti anche a. Essi si rimpiangono undel quale non ...Candor Lucis Aeternae, splendore della luce eterna, la lettera apostolica di Papa Francesco nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Candor è “il Verbo di Dio” fatto carne (Gesù) nella V ...Il pensiero di Francesco al Regina Coeli per il secolo di vita dell’ateneo. L’appello del cardinale Parolin: è un tempo carico di sfide, non abbiate paura ...