Napoli, Pd: “Il Comune si rifiuta di discutere la delibera sulle ‘multe pazze'” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nella riunione dei capigruppo di stamane, il Partito democratico di Napoli, attraverso il suo capogruppo Aniello Esposito, ha chiesto che nel prossimo consiglio comunale si discutesse della delibera di indirizzo finalizzata a prevedere l’annullamento di tutte le multe che i cittadini hanno ricevuto per l’attraversamento del varco Ztl di Via Duomo, mai adeguatamente segnalato”. Lo rende noto il Pd metropolitano di Napoli. “L’attuale maggioranza dopo essersi impegnata negli scorsi mesi ad affrontare il problema – ricorda il Pd – oggi viene meno a questa promessa, rifiutandosi di inserire tale problematica all’ordine del giorno“. “Ci preme ricordare che ad oggi sono migliaia i cittadini che, ignari, hanno ricevuto multe nei mesi estivi del 2020 passando per i varchi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Nella riunione dei capigruppo di stamane, il Partito democratico di, attraverso il suo capogruppo Aniello Esposito, ha chiesto che nel prossimo consiglio comunale si discutesse delladi indirizzo finalizzata a prevedere l’annullamento di tutte le multe che i cittadini hanno ricevuto per l’attraversamento del varco Ztl di Via Duomo, mai adeguatamente segnalato”. Lo rende noto il Pd metropolitano di. “L’attuale maggioranza dopo essersi impegnata negli scorsi mesi ad affrontare il problema – ricorda il Pd – oggi viene meno a questa promessa,ndosi di inserire tale problematica all’ordine del giorno“. “Ci preme ricordare che ad oggi sono migliaia i cittadini che, ignari, hanno ricevuto multe nei mesi estivi del 2020 passando per i varchi ...

