Municipio II | Fdi | Parco Rabin | sgomberato campo abusivo

Advertising

VincentMele92 : Ma è normale che ci sia la protesta di #FdI sotto il Municipio che aveva esposto lo striscione… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Fdi

RomaDailyNews

Prima parte del sopralluogo effettuato in Via Maspero4 all'ex mercato polli di Sogemi, Comune di Milano. Insieme a Francesco Rocca () scopriamo come si presenta questa vasta area abbandonata (???) composta da spazi produttivi, banca, ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...(MeridianaNotizie) Roma, 19 aprile 2021 – “Dopo le tante segnalazioni dei residenti di fronte all’inerzia del Comune di Roma, abbiamo effettuato un’azione civica insieme ai cittadini, ripristinando un ...A Minturno dopo mesi di trattative, ancora non c'è lo sfidante di Stefanelli. Rischio strappo tra FdI e Lega sul nome del candidato sindaco ...