Milan-Sassuolo, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla sofferta vittoria con il Genoa, si prepara alla sfida casalinga contro il Parma valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma mercoledì 21 aprile alle ore 18:30 al Giuseppe Meazza. Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa nella giornata di martedì 20 aprile alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it seguirà la conferenza in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildi Stefano, reduce dalla sofferta vittoria con il Genoa, si prepara alla sfida casalinga contro il Parma valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma mercoledì 21 aprile alle ore 18:30 al Giuseppe Meazza. Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara, parlerà nella classicanella giornata di martedì 20 aprile alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it seguirà lain diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - sportmediaset : Juve, Milan e Inter all'Assemblea di Lega: 'Vogliamo continuare a stare in Serie A'. #SportMediaset… - GianPar91 : @acmilan il campionato non è finito. Bisogna prendere a calci nel culo un po' di squadre e arrivare tra le prime qu… - CuginoPaolo : RT @FredtheFake: Designato l’arbitro di Milan Sassuolo - just_daa : RT @Danielegiuglio: Eh io dovrei piangere perché il prossimo anno rischio di non vedere più Milan - Sassuolo??! ?????? #SuperLeague ???????? ht… -