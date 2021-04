Lungoirno | aperto parcheggio RFI da 65 posti | 1 euro ora e kiss&ride

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – 19 aprile:il nuovorealizzato da Metropark (Gruppo FS Italiane) nell’area adiacente ildella Cittadella Giudiziaria, sulla. Nella nota di RFI, si legge: “Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), si trova in viale Unità d’Italia, in prossimità del lungomare e della Cittadella Giudiziaria. Offre 65auto di cui due dedicati alle persone a ridotta mobilità”. Tecnologicamente avanzato – “Dotato di controllo automatizzato e videosorvegliato degli accessi, assistenza ai clienti in tempo reale e predisposizione per futura ricarica di veicoli elettrici, ilrappresenta un tassello importante nel progetto di riqualificazione dell’area e di miglioramento dei servizi al cittadino”. Orario e ...