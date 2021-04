Lecco | vandali devastano con l' estintore un treno appena rimesso a nuovo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Colico (), 19 aprile 2021 " Teppisti in carrozza sulla" Sondrio . Domenica uncompletamente aè stato semidistrutto . Il raid è scattato all'altezza della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lecco vandali

IL GIORNO

Colico (), 19 aprile 2021 " Teppisti in carrozza sulla" Sondrio . Domenica un treno appena rimesso completamente a nuovo è stato semidistrutto . Il ... Ihanno danneggiato nove sedili,...... ancora un treno è stato devastato daia Colico: è successo domenica pomeriggio su un convoglio della linea Tirano - Milano Centrale. Intorno alle 16 di domenica, il mezzo (partito da Tirano ...Colico (Lecco), 19 aprile 2021 – Teppisti in carrozza sulla Lecco – Sondrio. Domenica un treno appena rimesso completamente a nuovo è stato semidistrutto. Il raid è scattato all'altezza della stazione ...Vandali a Linate, incendiata l'ambulanza della ... Mai fruito di alcuna vaccinazione e neppure richiesta". Lecco, il Monte Croce devastato dalle fiamme per oltre 24 ore: "Il fuoco alimentato ...