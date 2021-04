La Partita del Cuore per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento con “La Partita del Cuore” che per celebrare il suo trentesimo anniversario arriva per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset. A sfidarsi a scopo umanitario sono la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Il grande evento in diretta dall’Allianz Stadium L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Martedì 25 maggio, inserata su Canale 5, imperdibile appuntamento con “Ladel” che per celebrare il suo trentesimo anniversario arriva per lain. A sfidarsi a scopo umanitario sono la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Il grande evento in diretta dall’Allianz Stadium L'articolo

Advertising

acmilan : ??? The #MilanGenoa post-match reactions are available on the app ??? Guarda le dichiarazioni post-partita del Miste… - LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'IL CONTROPIEDE DEL PREMIER CHE CHIUDE LA PARTITA CON IL MINISTRO SPERANZA' ++ - Eurosport_IT : Una VITTORIA cercata, voluta, meritata! ???? Le nostre ragazze del RUGBY tengono alto il tricolore in terra scozzese… - G_Massa10 : @Vale96L @gel_samuel Li voglio proprio vedere quelli del Liverpool che non vanno alla prima partita contro il Barcellona ad Anfield... - faffj5 : @Micdib pensavo che la morte del calcio ... fosse permette di comprare giocatori a 200 milioni ... far decidere se… -