Il Lecco Calcio a 5 festeggia la vittoria del campionato Under 19

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Il Lecco non si ferma più: superati i Saints, decima vittoria di fila e primo posto matemati… - CentotrentunoC : #SerieC ? Bicchiere mezzo pieno per Max Canzi dopo la partita pareggiata dall' #Olbia Calcio a #Lecco - SportRisultati : #SerieC ???? gr.A: Lecco-Olbia 1-1 gr.B: Gubbio-Mantova 0-0 Legnago Salus-Arezzo 1-1 Matelica-Fano 0-0 Virtus Verona… - CentotrentunoC : #SerieC ? #LeccoOlbia LE PAGELLE ?? I nostri giudizi sull' #Olbia Calcio fermata sull'1-1 dal #Lecco - CentotrentunoC : #SerieC ?? #Olbia Calcio vicina al bottino pieno contro il #Lecco: i lombardi riprendono il gol di Cocco nel final… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco Calcio

Grande stagione per ila 5, che attende la promozione in A2 se dovesse battere il Leon nell'ultima giornata di campionato. Intanto, però, la società del presidente Elena Ionel, con due giornate di anticipo, si ...Ila 5 festeggia la vittoria del campionato Under 19 La Limonta Costa Masnaga lotta come può in gara 1 di play - off Scudetto nella A1 femminile, ma si deve arrendere alla superiorità di ...Secondo alcune voci, la UEFA starebbe trattando un finanziamento da sei miliardi di euro per supportare la nuova CL e bloccare la SuperLega ...Le ultime notizie sul Milan. Massimo Oddo ha detto la sua in merito alla creazione della nuova SuperLeague: ecco le parole dell'ex calciatore ...